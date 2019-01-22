ВООЗ внесла в список глобальних проблем відмову від вакцинації

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Імунізація, за даними ВООЗ, запобігає 2-3 млн смертей у світі щороку

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вперше внесла у щорічний список глобальних загроз людству відмову від вакцинації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Імунізація, за даними ВООЗ, запобігає 2-3 млн смертей у світі щороку, а ще 1,5 млн людей можна врятувати, якщо охоплення щепленнями збільшиться.

"Вакцинація є одним із найбільш ефективних способів захисту від смертельно небезпечних хвороб. Коли 95% населення щеплені від вакцинокерованої хвороби, захищена уся країна - віруси не поширюються. Саме тому вакцинація - це питання національної безпеки країни", - йдеться у повідомленні.

В Україні Календар профілактичних щеплень передбачає вакцинацію проти 10 захворювань: туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюка, правця, кору, гепатиту В, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту.

"Вже майже два роки в Україні триває спалах кору. Найвищий рівень захворювання зафіксований в тих тих регіонах, де найнижчі показники рівня охоплення щепленнями, - у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Одеській областях. МОЗ України спільно з місцевою владою розпочинає спецоперацію по вакцинації у Львівській області, щоби охопити щепленнями дітей 6-18 років, які з різних причин пропустили планові щеплення. Після Львівської області подібні спецоперації плануються в інших регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Раніше у МОЗ назвали кількість вакцин проти кору в Україні. Станом на 17 січня 2019 року в Україні наявні 933 352 дози вакцин проти кору, паротиту і краснухи виробництва Бельгії та США.

Додамо, понад 54 тисячі українців захворіли на кір протягом минулого року та понад 8 тисяч українців з початку 2019 року.