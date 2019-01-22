На кір з початку року захворіли понад 8 тисяч українців

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Серед захворілих - 4 961 дитина

На кір з початку року захворіли 8,5 тисяч українців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

Так, за оперативними даними центру, за 3-й тиждень цього року на кір захворіли ще 3 450 людей - 1 502 дорослі та 1 948 дітей. У центрі наголосили, що щеплення - єдиний надійний захист від кору, навіть якщо у регіоні зафіксовано спалах захворюваності.

"Минулого тижня від ускладнень кору померло троє українців. Загалом цього року від ускладнень кору померло вже п’ятеро людей. У 2018 році кір забрав 16 життів", - сказано у повідомленні.

Так, з 28 грудня 2018 р. до 18 січня 2019 р. на кір в Україні захворіли вже 8 498 людей: 3 537 дорослих та 4 961 дитина.

"У загальних цифрах найвищі показники захворюваності у Львівській (загалом 1 559 людей: 544 дорослі та 1 015 дітей), Рівненській (827: 257 дорослих та 570 дітей), Вінницькій (813: 341 дорослий та 472 дитини), Хмельницькій (629: 332 дорослі та 279 дітей) областях та м. Київ (673: 356 дорослих та 317 дітей)", - сказано у повідомленні.

Крім того, МОЗ закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей відповідно до термінів календаря щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію.

"Якщо ви контактували із хворим на кір, убезпечити чи значно знизити ризик захворювання може вакцинація. Зверніться до свого лікаря - терапевта чи сімейного лікаря, щоб з’ясувати, чи маєте ви достатній захист від кору і чи треба вам зробити щеплення якнайшвидше", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у Лук'янівському СІЗО оголошено карантин через спалах кору.

Як писало РБК-Україна раніше, у селі Шевченкове, яке входить до складу Кілійської об'єднаної громади Одеської області, медики 21 січня діагностували кір вже у 48 дітей.

Додамо, МОЗ спростувало заяви комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я про небезпеку вакцинації від кору під час епідемії грипу.