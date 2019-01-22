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ВОЗ внесла в список глобальных проблем отказ от вакцинации

Новости » Общество    22.01.2019 - 12:08
ВОЗ внесла в список глобальных проблем отказ от вакцинации
Иллюстративное фото (GettyImages)

Иммунизация по данным ВОЗ, предотвращает 2-3 млн смертей в мире ежегодно

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые внесла в ежегодный список глобальных угроз человечеству отказ от вакцинации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Иммунизация по данным ВОЗ, предотвращает 2-3 млн смертей в мире ежегодно, а еще 1,5 млн людей можно спасти, если охват прививками увеличится.

"Вакцинация является одним из наиболее эффективных способов защиты от смертельно опасных болезней. Когда 95% населения привиты - защищена вся страна - вирусы не распространяются. Именно поэтому вакцинация - это вопрос национальной безопасности страны", - говорится в сообщении.

В Украине Календарь профилактических прививок предусматривает вакцинацию против 10 заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

"Уже почти два года в Украине продолжается вспышка кори. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в тех регионах, где самые низкие показатели уровня охвата прививками, - во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской областях. Минздрав Украины совместно с местной властью начинает спецоперацию по вакцинации во Львовской области, чтобы охватить прививками детей 6-18 лет, которые по разным причинам пропустили плановые прививки. После Львовской области подобные спецоперации планируются в других регионах Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в Минздрае назвали количество вакцин против кори в Украине. По состоянию на 17 января 2019 года в Украине имеются 933 352 дозы вакцин против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США.

Добавим, свыше 54 тысяч украинцев заболели корью в течение прошлого года и более 8 тысяч украинцев с начала 2019 года.

В Минздраве назвали количество вакцин против кори в Украине Корью с начала года заболели более 8 тысяч украинцев
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВОЗвакцинацияКорь
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