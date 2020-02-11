Скалецька: в Україні перевіряють п'ять осіб на коронавірус

Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

П'ять осіб звернулися за допомогою через підозри на коронавірус

На сьогодні на наявність коронавірусу в Україні перевіряють п'ять осіб. Про це на брифінгу заявила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька.

За її словами, медики проводять постійний моніторинг людей, які прилетіли з Китаю

"У нас з ними постійний телефонний контакт, періодично телефонуємо. Вони знають, які є симптоми та куди треба звертатися. На сьогодні є три таких особи, які повернулися з Китаю і звернулися за допомогою ... і ще дві контактні особи. Тобто всього п'ятеро людей, яких ми перевіряємо на наявність коронавірусу", - додала Скалецька.

Нагадаємо, раніше в. о. генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін заявив, що число українців, заражених коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, може зрости.

Поки відомо про двох громадян України, які заразилися на лайнері. Їх госпіталізували в японську лікарні, вони пробудуть під медичним наглядом не менше 14 днів.

Всього станом на 11 лютого зафіксовано більше тисячі смертей від китайського коронавірусу нового типу. Також відомо, що понад 40 тисяч людей по всьому світу заражені ним.