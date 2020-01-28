У Гонконзі розробили вакцину від коронавіруса

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Почати використання вакцини можна буде тільки після клінічних випробувань

Група дослідників в Гонконзі вже розробила вакцину проти китайського коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на азіатські ЗМІ.

Як повідомляється, почати використання вакцини можна буде тільки після клінічних випробувань.

За словами дослідників, тестування вакцини на тварин займе місяці, а перейти до випробувань на людях можна буде у кращому разі лише наступного року, а вже потім почати її масове використання.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах створили онлайн-карту поширення китайської коронавіруса. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, Російська Федерація, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.

Крім того, Росія закриває пункти пропуску на кордоні з Китаєм в Хабаровському краї і Єврейської автономної області. Крім того, уряд Гонконгу частково обмежить транспортне сполучення з материковою частиною Китаю, щоб скоротити поширення нового коронавіруса. Очікується, що у два рази скоротять авіарейси, автобусні перевезення і повністю закриють залізничне сполучення.