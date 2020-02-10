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Ще один українець заразився коронавірусом, - МОЗ

Новини » Надзвичайні події     10.02.2020 - 13:50
Ще один українець заразився коронавірусом, - МОЗ
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Українець заразився коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess

Ще один українець заразився китайським коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess. Про це повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я МОЗ України.

Станом на 10 лютого, отримано результати досліджень усіх 439 зразків, що дало можливість виявити 135 осіб, інфікованих вірусом 2019-nCoV.

"Зокрема, захворіли двоє громадян України", - повідомили у прес-службі.

Наразі українці зняті з лайнера та перевезені до японської лікарні столичного регіону. Там вони перебуватимуть в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів.

"Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення Японії проводить другий раунд відбору зразків серед тих пасажирів та членів екіпажу, хто тісно контактував з нововиявленими захворілими особами і тими, у кого виникли характерні симптоми", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вчора Міністерство охорони здоров'я України повідомило про перший випадок зараження українця коронавірусом.

РБК-Україна писало, що Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з майже 4 тисячами пасажирів на борту після того, як у 80-річного китайця виявили інфікування коронавірусом нового типу 2019-nCoV.

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