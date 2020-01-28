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Кількість померлих від вірусу в Китаї перевищила 100

Новини » Надзвичайні події     28.01.2020 - 08:26
Кількість померлих від вірусу в Китаї перевищила 100
Ілюстративне фото (twiter.com / xinyanyu)

Через вірус в Китаї захворіли 4515 людей

Від спалаху коронавіруса померло 106 людей, ще 4515 підтверджених випадків зараження пневмонією. Про це повідомляє агенція "Сіньхуа", посилаючись на заяву китайської влади.

Раніше повідомлялося про 100 померлих і 2 714 хворих через спалах коронавіруса.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про підвищення загрози поширення нового коронавіруса на світовому рівні.

Як повідомлялося, країни всього світу планують евакуювати дипломатичний персонал і приватних осіб з районів Китаю, уражених новим коронавірусом, який швидко поширюється.

Крім того, в Україні 27 січня зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом. До цього в Україні сформували оперативний штаб з представниками Державної прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та Державної митної служби України.

А в США зафіксували п'ятий випадок зараження пневмонією, яку викликає новий вид коронавіруса з Китаю.

Зазначимо, ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

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