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Близько десяти країн заявили про плани евакуювати своїх громадян з Китаю

Новини » Суспільство     28.01.2020 - 02:29
Близько десяти країн заявили про плани евакуювати своїх громадян з Китаю
Ілюстративне фото (twiter.com / xinyanyu)

Прчина - спалах коронавіруса

Країни всього світу планують евакуювати дипломатичний персонал і приватних осіб з районів Китаю, уражених новим коронавірусом, який швидко поширюється. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відомо, епіцентр спалаху знаходиться в місті Ухань з населенням 11 мільйонів осіб.

Плани евакуації деяких країн такий:

  • Німеччина евакуює 90 громадян, які проживають у китайському районі Ухань.
  • Марокко евакуює 100 жителів, в основному студентів, з району Ухань.
  • Франція розраховує повернути близько 800 громадян, які проживають в районі Ухань. Евакуйованим доведеться провести 14 днів у карантині, щоб уникнути розповсюдження вірусу у Франції.
  • Очікується, що Японія організовує чартерні рейси вже у вівторок для будь-якого з своїх громадян, які хочуть повернутися з Уханя. Міністр закордонних справ Тошимицу Мотегі сказав, що близько 430 громадян Японії знаходяться в провінції Хубей.
  • Уряд Іспанії співпрацює з Китаєм і Європейським союзом з метою репатріації іспанських громадян з району Ухань, сказав міністр закордонних справ Аранча Гонсалес Лая.
  • Державний департамент США заявив, що він буде евакуювати персонал свого консульства в Ухані в Сполучені Штати і надасть обмежена кількість місць приватним громадянам США під час польоту. Деякі приватні громадяни зможуть сісти на "єдиний рейс", що вилітає з Ухани 28 січня в Сан-Франциско.
  • Канади близько 167 громадян в районі Ухань. Вісім людей звернулися за консульську допомогу, яка надається.
  • Росія веде переговори з Китаєм про евакуацію своїх громадян з Ухани і провінції Хубей, повідомляє посольство Росії в Китаї.
  • Уряд Нідерландів оцінює шляхи евакуації 20 громадян Нідерландів з Уханя.

РБК-Україна писало, чтопервый випадок зараження новим коронавирусом 2019-nCoV, який викликає пневмонію, виявили на Шрі-Ланці.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищенні загрози поширення нового коронавіруса на світовому рівні.

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