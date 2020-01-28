Близько десяти країн заявили про плани евакуювати своїх громадян з Китаю

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Прчина - спалах коронавіруса

Країни всього світу планують евакуювати дипломатичний персонал і приватних осіб з районів Китаю, уражених новим коронавірусом, який швидко поширюється. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як відомо, епіцентр спалаху знаходиться в місті Ухань з населенням 11 мільйонів осіб.

Плани евакуації деяких країн такий:

Німеччина евакуює 90 громадян, які проживають у китайському районі Ухань.

Марокко евакуює 100 жителів, в основному студентів, з району Ухань.

Франція розраховує повернути близько 800 громадян, які проживають в районі Ухань. Евакуйованим доведеться провести 14 днів у карантині, щоб уникнути розповсюдження вірусу у Франції.

Очікується, що Японія організовує чартерні рейси вже у вівторок для будь-якого з своїх громадян, які хочуть повернутися з Уханя. Міністр закордонних справ Тошимицу Мотегі сказав, що близько 430 громадян Японії знаходяться в провінції Хубей.

Уряд Іспанії співпрацює з Китаєм і Європейським союзом з метою репатріації іспанських громадян з району Ухань, сказав міністр закордонних справ Аранча Гонсалес Лая.

Державний департамент США заявив, що він буде евакуювати персонал свого консульства в Ухані в Сполучені Штати і надасть обмежена кількість місць приватним громадянам США під час польоту. Деякі приватні громадяни зможуть сісти на "єдиний рейс", що вилітає з Ухани 28 січня в Сан-Франциско.

Канади близько 167 громадян в районі Ухань. Вісім людей звернулися за консульську допомогу, яка надається.

Росія веде переговори з Китаєм про евакуацію своїх громадян з Ухани і провінції Хубей, повідомляє посольство Росії в Китаї.

Уряд Нідерландів оцінює шляхи евакуації 20 громадян Нідерландів з Уханя.

РБК-Україна писало, чтопервый випадок зараження новим коронавирусом 2019-nCoV, який викликає пневмонію, виявили на Шрі-Ланці.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищенні загрози поширення нового коронавіруса на світовому рівні.