У ВООЗ прогнозують, що дві третини жителів планети можуть заразитися коронавірусом

Заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі. Таке припущення висловив радник при Всесвітній організації охорони здоров'я Айру Лонджині, який також очолює центр статистики інфекційних хвороб в університеті Флориди, повідомляє агентство Вloomberg.

За його словами, карантинні заходи можуть уповільнити поширення хвороби, але вони були вжиті вже після того, як вірус встиг проникнути в різні райони Китаю і за його межі.

Побудована Лонджині модель спирається на дані, згідно з якими кожен інфікований при звичайних умовах заражає ще двох або трьох людей.

За словами експерта, навіть якщо зменшити цей показник вдвічі, вірусом заразиться третя частина жителів земної кулі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Китаї за минулу добу від коронавірусу померли 254 людини, що є найбільшим добовим показником жертв від початку спалаху хвороби. Вчора були зафіксовані 15 152 нових випадки інфікування коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що вчені назвали основний спосіб поширення нового коронавірусу. Найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом. При цьому китайські власті продовжують вивчати інші способи інфікування новим вірусом.

Крім того, міжнародні експерти та медики звинуватили Китай у спотворенні даних про поширення коронавірусу на тлі рекордного зростання заражень і смертності в провінції Хубей.