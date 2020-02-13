У Китаї за добу від коронавірусу загинула рекордна кількість осіб

Ілюстративне фото (pixabay.com)

За добу в Китаї від коронавірусу загинули 254 людини

У Китаї за добу від коронавірусу загинули 254 людини, що є рекордним добовим показником за кількістю жертв від початку епідемії. Про це повідомляє Associated Press.

Також повідомляється про різкий стрибок захворювання на коронавірус - за добу було зафіксовано 15152 нових випадки інфікування. Такі цифри були зафіксовані після того, як в провінції Хубей, яка є епіцентром вірусу, використовували новий метод діагностики хворих, що дозволяє прискорити процес виявлення коронавірусу.

Зазначимо, всього в Китаї від коронавірусу загинули 1367 осіб, 59 804 - інфіковані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом. При цьому китайські власті продовжують вивчати інші способи інфікування новим вірусом.

Також РБК-Україна писало, що міжнародні експерти і медики звинуватили Китай у спотворенні даних по коронавирусу на тлі рекордного зростання захворювання і смертності в провінції Хубей. За словами британського епідеміолога Нейла Фергюсона, "ми перебуваємо на ранній стадії глобальної пандемії".