ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Китаї за добу від коронавірусу загинула рекордна кількість осіб

Новини » В світі     13.02.2020 - 18:13
У Китаї за добу від коронавірусу загинула рекордна кількість осіб
Ілюстративне фото (pixabay.com)

За добу в Китаї від коронавірусу загинули 254 людини

У Китаї за добу від коронавірусу загинули 254 людини, що є рекордним добовим показником за кількістю жертв від початку епідемії. Про це повідомляє Associated Press.

Також повідомляється про різкий стрибок захворювання на коронавірус - за добу було зафіксовано 15152 нових випадки інфікування. Такі цифри були зафіксовані після того, як в провінції Хубей, яка є епіцентром вірусу, використовували новий метод діагностики хворих, що дозволяє прискорити процес виявлення коронавірусу.

Зазначимо, всього в Китаї від коронавірусу загинули 1367 осіб, 59 804 - інфіковані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом. При цьому китайські власті продовжують вивчати інші способи інфікування новим вірусом.

Також РБК-Україна писало, що міжнародні експерти і медики звинуватили Китай у спотворенні даних по коронавирусу на тлі рекордного зростання захворювання і смертності в провінції Хубей. За словами британського епідеміолога Нейла Фергюсона, "ми перебуваємо на ранній стадії глобальної пандемії".

У Сінгапурі зросла кількість хворих коронавірусом Спалах коронавірусу в Китаї може спричинити дефіцит ліків в ЄС
Новини України Китайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся