Влада Китаю направила в Ухань ще майже 3 тис. військових медиків

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Всього з початку спалаху до Уханя було направлено понад 4 тисячі медпрацівників

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін видав указ про направлення ще майже 3 тисяч військових медпрацівників до охопленого коронавірусом Уханя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

За даними видання, до китайського міста, де стався спалах коронавірусу, додатково направили 2600 медпрацівників зі складу Збройних сил Китаю. Медики лікуватимуть хворих коронавірусом пацієнтів у двох нещодавно побудованих лікарнях.

Зазначається, що до китайського Уханя для боротьби з коронавірусом з початку спалаху хвороби було направлено вже понад 4000 військових медпрацівників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Китаї за минулу добу від коронавірусу померли 254 людини, що є найбільшим добовим показником жертв від початку спалаху хвороби. Вчора було зафіксовано 15 152 нових випадки інфікування коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що вчені назвали основний спосіб поширення нового коронавірусу. Найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом. При цьому китайська влада продовжує вивчати інші способи інфікування новим вірусом.

Крім того, міжнародні експерти та медики звинуватили Китай у спотворенні даних щодо поширення коронавірусу на тлі рекордного зростання заражень та смертності в провінції Хубей.