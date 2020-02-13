Китай звинувачують у неповноті даних по коронавірусу

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За словами британського епідеміолога Нейла Фергюсона, "ми перебуваємо на ранній стадії глобальної пандемії"

Міжнародні експерти і медики звинуватили Китай у спотворенні даних щодо коронавірусу на тлі рекордного зростання захворювання і смертності в провінції Хубей. Про це повідомляє Financial Times.

За словами британського фахівця в галузі епідеміології Нейла Фергюсона, лікарі змогли діагностувати тільки 5% випадків, причому тільки найбільш складні.

"Я думаю, що зараз ми знаходимося на ранній стадії глобальної пандемії", - вважає він.

У свою чергу, головний лікар Австралії Брендан Мерфі заявив, що прогноз Китаю, що спалах коронавіруса закінчиться до квітня, "занадто передчасний" і він очікує подальшого зростання захворюваності.

Зазначимо, у Китаї в результаті пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, померли вже 1369 людей.

Раніше в Китаї заявили, що найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом.