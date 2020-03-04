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ВООЗ попереджає про глобальний дефіцит медобладнання для боротьби з коронавірусом

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 03:47
ВООЗ попереджає про глобальний дефіцит медобладнання для боротьби з коронавірусом
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

ВООЗ попросила компанії збільшити виробництво медобладнання на 40%

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у вівторок попередила про глобальний дефіцит і підвищення цін на захисне обладнання для боротьби з швидко поширюється коронавирусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також ВООЗ попросила компанії та уряд збільшити виробництво на 40% по мірі зростання числа випадків смерті від респіраторних захворювань.

Вірус продовжував поширюватися в Південній Кореї, Японії, Європі, Ірані та Сполучених Штатах, і кілька країн повідомили про свої перші підтверджені випадки захворювання, в результаті чого в загальній складності близько 80 країн зіткнулися з грипоподібним захворюванням, яке може привести до пневмонії.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що рівень смертності серед тих, хто був заражений коронавірусом Covid-19 становить близько 3,4%.

РБК-Україна писало, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) при необхідності може надати Україні більше тестів для діагностики коронавіруса.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали основні відмінності коронавіруса COVID-19 від звичайного грипу.

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