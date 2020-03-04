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Кількість загиблих у США від коронавіруса зросла до дев'яти

Новини » Суспільство     04.03.2020 - 02:24
Кількість загиблих у США від коронавіруса зросла до дев'яти
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

Всі смертельні випадки зафіксовані в штаті Вашингтон

Кількість загиблих у США від коронавируса Covid-19 зросла до дев'яти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Всі смертельні випадки зафіксовано в штаті Вашингтон, і більшість з померлих були мешканцями будинку престарілих в передмісті Сіетла. Загальна кількість випадків інфікування в США перевищила 100 осіб щонайменше в 15 штатах, причому тільки в одному тільки у Вашингтоні 27 випадків.

За повідомленнями влади, спалах в будинку престарілих, мабуть, призвела до появи першого випадку в Північній Кароліні.

Раніше повідомлялося, що в штаті Вашингтон зафіксовано шість випадків смерті від коронавіруса COVID-19. Станом на ранок 2 березня було відомо про двох загиблих від коронавіруса COVID-19.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп звернувся до керівників найбільших американських фармацевтичних компаній з проханням прискорити розробку вакцин терапії для профілактики і лікування коронавіруса.

Трамп також повідомив, що Білий дім тісно співпрацює з Конгресом в роботі над прийняттям законопроекту, який дозволить передати кошти для боротьби з коронавірусом владі штатів і округів.

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