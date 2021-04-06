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У ЕМА заявили про зв'язок між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів, - AFP

Новость на русском → Євросоюз, Вівторок 06 квітня 2021 13:22
У ЕМА заявили про зв'язок між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів, - AFP Фото: в ЄМА заявили про зв'язок між вакциною AstraZeneca та утворенням тромбів (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

В Європейському агентстві з лікарських засобів заявили про зв'язок між вакциною від коронавірусу AstraZeneca й утворенням тромбів. Однак причина не ясна.

Про це повідомляє AFP.

"Вища посадова особа Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) заявляє, що існує зв'язок між вакциною від COVID AstraZeneca і тромбами, але причина не ясна", - зазначає агентство.

Потім AFP уточнило, що таку заяву зробив глава відділу вакцин ЕМА Марко Кавалері в інтерв'ю італійській газеті Il Messaggero, опублікованому у вівторок.

"Ми можемо сказати це зараз, очевидно, що існує зв'язок з вакциною. Але ми досі не знаємо, що викликає цю реакцію", - заявив Кавалері.

Він зазначив, що в найближчі кілька годин агентство скаже, що зв'язок є, але "нам ще належить зрозуміти, як це відбувається".

За словами представника ЕМА, можливий причинно-наслідковий зв'язок між утворенням тромбів і вакциною. Очікується, що на цьому тижні буде представлена ​​оновлена ​​оцінка.

"Ми намагаємося отримати точну картину того, що відбувається, щоб детально визначити цей синдром через вакцину... Серед вакцинованих більше випадків тромбозу головного мозку... серед молоді, ніж ми очікували", - підкреслив він.

Нагадаємо, після вакцинації від коронавірусу препаратом виробництва AstraZeneca в Британії семеро людей померли через тромбоз. Загалом тромби виявили у 30 осіб з 18 млн щеплених.

Як писало РБК-Україна, раніше науковий комітет Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) не знайшов зв'язку між щепленням вакциною компанії AstraZeneca і випадками утворення тромбозу. Згідно з висновком, вакцина є безпечною і ефективною.

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