У ЕМА заявили про зв'язок між вакциною AstraZeneca і утворенням тромбів, - AFP
В Європейському агентстві з лікарських засобів заявили про зв'язок між вакциною від коронавірусу AstraZeneca й утворенням тромбів. Однак причина не ясна.
Про це повідомляє AFP.
"Вища посадова особа Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) заявляє, що існує зв'язок між вакциною від COVID AstraZeneca і тромбами, але причина не ясна", - зазначає агентство.
Потім AFP уточнило, що таку заяву зробив глава відділу вакцин ЕМА Марко Кавалері в інтерв'ю італійській газеті Il Messaggero, опублікованому у вівторок.
"Ми можемо сказати це зараз, очевидно, що існує зв'язок з вакциною. Але ми досі не знаємо, що викликає цю реакцію", - заявив Кавалері.
Він зазначив, що в найближчі кілька годин агентство скаже, що зв'язок є, але "нам ще належить зрозуміти, як це відбувається".
За словами представника ЕМА, можливий причинно-наслідковий зв'язок між утворенням тромбів і вакциною. Очікується, що на цьому тижні буде представлена оновлена оцінка.
"Ми намагаємося отримати точну картину того, що відбувається, щоб детально визначити цей синдром через вакцину... Серед вакцинованих більше випадків тромбозу головного мозку... серед молоді, ніж ми очікували", - підкреслив він.
Нагадаємо, після вакцинації від коронавірусу препаратом виробництва AstraZeneca в Британії семеро людей померли через тромбоз. Загалом тромби виявили у 30 осіб з 18 млн щеплених.
Як писало РБК-Україна, раніше науковий комітет Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) не знайшов зв'язку між щепленням вакциною компанії AstraZeneca і випадками утворення тромбозу. Згідно з висновком, вакцина є безпечною і ефективною.