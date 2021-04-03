Утворення тромбів. У Британії після щеплення AstraZeneca померли сім людей

Після вакцинації від коронавірусу препаратом виробництва AstraZeneca у Британії сім людей померли через тромбоз. Загалом тромби виявили у 30 людей з 18 млн вакцинованих.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на британське Управління з питань регулювання ліків та медичних препаратів (MHPRA).

Зазначається, що досі не з’ясовано, чи є це просто збігом або справжнім побічним ефектом вакцини.

Агентство з регулювання лікарських засобів і товарів медичного призначення заявляє, що переваги і раніше переважують будь-який ризик. Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейське агентство з лікарських засобів підтримали цей висновок.

В п’ятницю, 2 квітня, MHRA опублікувало дані про 22 випадки церебрального венозного тромбозу синуса (CVST), який є типом згустку крові в головному мозку.

А MHRA підтвердило в листі BBC, що "на жаль, сім осіб померли".

"Переваги запобігання зараження Covid-19 і його ускладнень і раніше переважують будь-які ризики, і населення має продовжувати отримувати вакцину, коли її запрошують зробити це", - сказала Джун Рейн, виконавчий директор MHRA.

В цей час проводяться дослідження, щоб визначити, чи викликає вакцина AstraZeneca тромби.

Нагадаємо, Нідерланди припиняють використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca для осіб молодше 60 років через побічні прояви препарату. Заборона діятиме до 7 квітня. Також і Канада припинила використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Рішення стосується людей віком 55 років через побоювання виникнення тромбів.

Водночас науковий комітет Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) не знайшов зв'язку між щепленням вакциною компанії AstraZeneca та випадками утворення тромбозу. Згідно з висновком, вакцина є безпечною та ефективною.