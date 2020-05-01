ВООЗ наполягає на посиленні в Білорусі фізичного дистанціювання через COVID-19

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Темп приросту нових випадків у Білорусі є одним з найвищих у Європі

Голова бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Білорусі Батир Бердикличєв наполягає на терміновому посиленню фізичного дистанціювання в країні, оскільки приріст нових випадків COVID-19 є одним з найвищих в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tut.by.

За його словами, темп приросту нових випадків у Білорусі є одним з найвищих в Європейському регіоні ВООЗ.

"Епідемія в Білорусі перейшла у фазу місцевої трансмісії інфекції серед населення, що вимагає негайних дій з посилення заходів фізичного дистанціювання. Зусиль одного сектора охорони здоров'я на даному етапі недостатньо для стримування й уповільнення темпів епідемії. Тому, в умовах відсутності адекватних заходів фізичного дистанціювання, у нас немає підстав найближчим часом очікувати перелому в перебігу епідемії та звернення її назад", - сказав Бердикличєв.

Він додав, що при збереженні чинної ситуації варто очікувати зростання числа інфікованих.

"При збереженні чинної ситуації ми, швидше за все, будемо змушені спостерігати подальше зростання нових випадків", - зазначив глава бюро ВООЗ в Білорусі.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусі не потрібен карантин через COVID-19. За його словами, білоруси його "на вила піднімуть".

До цього Лукашенко назвав дурістю носіння захисних масок у школах у зв'язку з пандемією коронавірусу.