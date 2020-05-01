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ВОЗ настаивает на усилении в Беларуси физического дистанцирования из-за COVID-19

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 12:12
ВОЗ настаивает на усилении в Беларуси физического дистанцирования из-за COVID-19
Иллюстративное фото (freepik)

Темп прироста новых случаев в Беларуси является одним из самых высоких в Европе

Глава бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Беларуси Батыр Бердыклычев настаивает на срочном усилении физического дистанцирования в стране, поскольку прирост новых случаев COVID-19 является одним из самых высоких в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tut.by.

По его словам, темп прироста новых случаев в Беларуси является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ.

"Эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования. Усилий одного сектора здравоохранения на данном этапе недостаточно для сдерживания и замедления темпов эпидемии. Поэтому, в условиях отсутствия адекватных мер физического дистанцирования, у нас нет оснований в ближайшее время ожидать перелома в течении эпидемии и обращения ее вспять", - сказал Бердыклычев.

Он добавил, что при сохранении существующей ситуации стоит ожидать рост числа инфицированных.

"При сохранении существующей ситуации мы, скорее всего, будем вынуждены наблюдать дальнейший рост новых случаев", - отметил глава бюро ВОЗ в Беларуси.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларуси не нужен карантин из-за COVID-19. По его словам, белорусы его "на вилы поднимут".

До этого Лукашенко назвал глупостью ношение защитных масок в школах в связи с пандемией коронавируса.

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