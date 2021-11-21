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Польща закликала ЄС посилити відповідь на міграційний та газовий шантаж Білорусі та РФ

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Польща, Неділя 21 листопада 2021 10:40
Польща закликала ЄС посилити відповідь на міграційний та газовий шантаж Білорусі та РФ Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що обстановка з мігрантами на російсько-білоруському кордоні є найбільшою спробою Лукашенка та Путіна дестабілізувати ситуацію в ЄС. Він закликав Європу посилити спільну відповідь на шантаж міграційної політики Білорусі та енергетичний і газовий шантаж РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцелярії прем'єр-міністра.

"Гібридна війна Лукашенка та Путіна проти ЄС триває. Це найбільша спроба дестабілізувати суспільство за 30 років. Польща не піддасться шантажу та зробить усе можливе, щоб захистити кордони ЄС. Але Польща, Литва, Латвія та Естонія потребують підтримки. Ми маємо разом захищати Європу", - заявив Моравецький.

За його словами, ЄС має зосередитися на таких пріоритетах як: безпека на сході, енергетична та газова криза та ризики, пов'язані з "Північним потоком-2".

"Ми маємо зосередити свою увагу на східній ділянці, і саме про це я говорю з європейськими лідерами. Ми повинні посилити нашу спільну відповідь на шантаж міграційної політики та російський енергетичний та газовий шантаж", - зазначив Моравецький.

Нагадаємо, за минулу добу було зроблено близько 200 спроб нелегального перетину кордону Польщі з боку Білорусі. Всім цим спробам вдалося запобігти.

Зазначимо, що польська сторона повідомила Білорусь про намір закрити залізничне сполучення в пункті пропуску "Кузьниця". Воно призупиниться з 21 листопада.

Також у Польщі заявили, що мігранти, які сьогодні намагаються потрапити на територію країни з Білорусі, можуть піти через Україну. Для виключення такої можливості польська влада вживає заходів щодо зміцнення всього кордону.

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Російська Федерація Білорусь Польша Міграційна криза в ЄС
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