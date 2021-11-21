ru ua
Нд, 21 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

ВООЗ хоче мобілізувати сили для допомоги мігрантам на польсько-білоруському кордоні

Новость на русском →
Білорусь, Неділя 21 листопада 2021 13:53
ВООЗ хоче мобілізувати сили для допомоги мігрантам на польсько-білоруському кордоні Фото: ВООЗ хоче мобілізувати сили для допомоги мігрантам на польсько-білоруському кордоні (twitter .com/HRDefsEN)
Автор: Марія Кучерявець

У Всесвітній організації охорони здоров’я назвали ситуацію з мігрантами на польсько-білоруському кордоні "як мінімум, непростою". Та заявили про намір мобілізувати сили, щоб допомогти біженцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора з протидії надзвичайної ситуації Європейського регіонального бюро ВОЗ Джеральда Рокеншауба, якого цитує "Белта".

З відповідною заявою представник ВООЗ виступив під час візиту до білоруського прикордонного транспортно-логістичного центру.

"Ситуацію на білорусько-польській границі як мінімум можна назвати непростою, яка викликає велику стурбованість.... Ми, як представники ВООЗ, вступаємо в діалог і дізнаємося, що необхідно зробити, чим ми можемо допомогти своєю стороною: надавати медикаменти, медичні засоби, діяти в розвитку медичної інфраструктури", - зазначив Рокеншауб.

Він розповів, що більшість мігрантів не хочуть повертатися додому, однак ВООЗ насамперед цікавить "медичний аспект".

"Ми мобілізуємо нашу допомогу у плані надання підтримки медикаментами, фармацевтичними товарами. Готуються міжнародні пакети з медичною допомогою та предметами гігієни. Працюємо у цьому напрямі з нашими партнерами. Це ООН, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест та інші", - додав Рокеншауб.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що обстановка з мігрантами на російсько-білоруському кордоні є найбільшою спробою Лукашенка та Путіна дестабілізувати ситуацію в ЄС.

Зазначимо, за минулу добу було зроблено близько 200 спроб нелегального перетину кордону Польщі з боку Білорусі. Всім цим спробам вдалося запобігти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Польша Міграційна криза
NEWS
Вторгнення Росії в Україну: розвідка показала можливі сценарії
Вторгнення Росії в Україну: розвідка показала можливі сценарії
DAILY
Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заручники транзиту. Що загрожує Україні, якщо Росія припинить постачання газу по ГТС до Європи