Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 11 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З понеділка українцям дозволені прогулянки в парках, відкриваються літні майданчики, заклади торгівлі та послуг

Україна і світ продовжують боротьбу з коронавірусом, однак у багатьох країнах вже почалося ослаблення карантину. В Україні з сьогоднішнього дня стартував перший етап пом'якшення обмежень, але масковий режим може зберегтися до кінця літа. Детально про ситуацію з поширенням СOVID-19 на 11 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

в Україні виявлено 15232 випадків коронавірусу

від ускладнень хвороби померло 391 пацієнтів

з 11 травня дозволено відвідування парків, відкриваються непродовольчі магазини, літні майданчики кафе

заповненість лікарняних ліжок по Україні - не більше 15%

черговий перегляд термінів карантину відбудеться 22 травня

Статистика захворюваності в Україні

За минулу добу кількість хворих коронавірусом збільшилася на 522 людини, загальна кількість випадків інфікування в Україні досягла 15232.

Хвороба забрала життя 391 українця, з них 15 летальних випадків - за минулий день. Число видужалих від СOVID-19 збільшилося до 3060.

Найвища динаміка захворюваності зберігається в Чернівецькій області - 89 нових випадків, а також Львівської (54) і Рівненській областях (49). За день не було виявлено інфікованих в Луганській і Чернігівській областях. У цих же регіонах зафіксовано найменшу кількість захворілих з початку епідемії в країні (в Луганській - 42 людини, в Чернігівській - 73).

Згідно з даними МОЗ, заповненість лікарень України не перевищує 15%. Рішення про госпіталізацію пацієнтів з підтвердженим коронавірусом приймає лікар, відповідно до стандартів системи охорони здоров'я. З діагнозом СOVID-19 в лікарнях лікуються 4762 українця, підключені до апаратів ШВЛ - 201 пацієнт.

Пом'якшення карантину

11 травня в Україні починається перший етап зняття карантинних обмежень. Ослаблення торкнуться сфери торгівлі - дозволяється робота непродовольчих магазинів, в т.ч. торгових точок у ТРЦ (за винятком зон розваг і фудкортів). Однак кількість відвідувачів в приміщенні не повинна перевищувати 1 чол. на 10 кв.м.

Відкриваються літні майданчики в кафе і ресторанах, за умови розміщення столиків на відстані 1,5 м, і не більше 2-х відвідувачів за одним столом. Заклади громадського харчування зможуть працювати в режимі "на винос".

Перукарні, салони краси та інші подібні заклади зможуть приймати клієнтів за попереднім записом і з дотриманням протиепідемічних санітарних вимог.

З понеділка дозволяється робота адвокатських контор, нотаріусів, стоматологій, кабінетів психотерапевтичної допомоги, сервісних центрів побутових послуг. Також до звичайного режиму роботи можуть повернутися ЗМІ, друкарні, точки реалізації преси.

Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, прибережних зон дозволяється групами по 2 людини. Відкриваються дитячі та спортивні майданчики на свіжому повітрі.

Музеї та історико-культурні заповідники зможуть почати працювати з 11 травня, але рішення про прийом відвідувачів буде приймати власник.

Незважаючи на істотне пом'якшення карантину, остануться закритими всі навчальні заклади, громадський транспорт продовжить працювати в обмеженому режимі, не відкриються спортзали, кінотеатри, зони розваг у ТРЦ. Також заборонені масові заходи, переміщення групами більше 2-х осіб, перебування дітей до 14 років на вулиці без супроводу.

Наступний перегляд термінів дії карантину відбудеться 22 травня, і при зниженні захворюваності може початися черговий етап ослаблення обмежень.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що дія маскового режиму може тривати до кінця літа. Якщо на поширення інфекції не вплине сезонність, і щоденний приріст інфікованих продовжить залишатися на рівні 350-500 випадків, українцям доведеться носити засоби індивідуального захисту громадських місцях протягом усього літа.

Боротьба з коронавірусом і карантин у світі

В Італії триває поетапне ослаблення карантинного режиму. Влада країни дозволила відновити роботу виробництв, будівельних компаній і оптову торгівлю. Жителям країни дозволили ходити до родичів. У Південному Тіролі починають працювати перукарні, кафе і ресторани, а в П'ємонті з 12 травня відкриються школи і дитячі сади.

В рамках пом'якшення карантину в Ізраїлі відновилися заняття для перших трьох і останніх двох класів школи. Дитячі садки працюють при заповнюваності до 70%. Дані заходи дозволили батькам повернутися на роботу. Ослаблення обмежень в країні пов'язане зі зниженням захворюваності. Загальна кількість інфікованих в Ізраїлі становить 16 458, з них 248 осіб померло.

Дію надзвичайного стану у Франції продовжили до 10 липня. В одному з регіонів країни був виявлений новий осередок інфікування. У департаменті Дордонь масове зараження відбулося після церемонії похорону і поминок, коло контактних осіб інфікованого склало більше 120 осіб.

У Німеччині пройшли мітинги проти карантину. Акції протесту відбулися в Берліні, Мюнхені, Франкфурті-на-Майні і в Штутгарті. У Кельні протестувальники закликали знімати маски на входах в магазини. Поліція затримала десятки демонстрантів за напад на правоохоронців і порушення протиепідемічних вимог.

Число хворих коронавірусом в Росії перевищило 200 тисяч, з них 1915 - летальних. За добу було виявлено 11 тис. нових випадків інфікування, померло 88 осіб. Найбільше заражених зареєстровано в Москві (109,7 тис.) та області (20,5 тис.), а також в Санкт-Петербурзі (7,4 тис.).

Коронавірусна інфекція стрімко поширюється в Бразилії. Країна на даний момент є однією з найбільш уражених COVID-19 в світі. Перший випадок був виявлений наприкінці лютого, а різке зростання захворюваності в країні почалося 4 травня. Загальна кількість заражених досягло 156 тис. осіб, 10,6 тис. пацієнтів померло від ускладнень хвороби.