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У Британії число жертв коронавірусу перевищило 32 тис. осіб

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 17:11
У Британії число жертв коронавірусу перевищило 32 тис. осіб
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сьогоднішнє зростання числа жертв є найменшим з 26 березня

Великобританія заявила про ще 210 жертв коронавірусу, таким чином загальне число загиблих через COVID-19 у країні досягло 32 065. Про це пише Daily Mail.

Зазначено, що ще 3877 людей отримали позитивний результат на коронавірус за неділю. Таким чином, у 223 060 осіб у країні був офіційно діагностований коронавірус з початку спалаху.

Підкреслюється, що сьогоднішнє збільшення кількості померлих є найменшим з 26 березня, всього через три дні після початку карантину, коли загиблих було 183.

Також повідомляється, що вчора в Британії на коронавірус протестували тільки 65 337 осіб, що "далеко не відповідає меті в 100 000 осіб".

Нагадаємо, Британія обігнала Італію за кількістю заражених коронавірусом. Тепер країна знаходиться на другому місці в Європі і третьому у світі за кількістю інфікованих COVID-19.

Як писало РБК-Україна, глава уряду Британії Борис Джонсон анонсував початок ослаблення карантину в Сполученому Королівстві з 13 травня. Школи планують відкрити з 1 червня.

Крім того, 5 травня Великобританія обігнала Італію по числу жертв коронавірусу, досягнувши найвищих показників смертності від цієї хвороби в Європі.

Теги Новини України ВеликобританияКоронавірусзагиблі
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