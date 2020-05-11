ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У світі від коронавірусу одужали понад 1,5 млн людей

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 19:21
У світі від коронавірусу одужали понад 1,5 млн людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше одужалих зафіксовано у США

Станом на 11 травня кількість випадків одужання від коронавірусу у світі перевищила 1,5 мільйона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс worldometers, який відстежує поширення хвороби.

За останніми даними, одужали від захворювання на коронавірус вже 1 508 424 жителі планети. Найбільше випадків одужання зафіксовано у Сполучених Штатах Америки (256 910), Іспанії (177 846), Німеччині (145 600), Італії (105 186) та Туреччині (92 691).

Зазначимо, що померли від коронавірусу вже 284 816 осіб, а загальна кількість випадків інфікування становить 4 220 901. Країнами-лідерами за кількістю випадків є США, Іспанія, Британія, Росія, Італія, Франція, Німеччина та Бразилія.

У світі від коронавірусу одужали понад 1,5 млн людей

Нагадаємо, 9 травня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 4 мільйони. Найбільше випадків було зареєстровано у США - 1 327 420, далі йшли Іспанія та Італія.

Також РБК-Україна писало, що Російська Федерація вийшла на третє місце за кількістю випадків інфікування коронавірусом. Станом на сьогодні в Росії офіційно підтверджено 221 344 випадків зараження коронавірусом.

Теги Новини України мирКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся