У світі від коронавірусу одужали понад 1,5 млн людей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше одужалих зафіксовано у США

Станом на 11 травня кількість випадків одужання від коронавірусу у світі перевищила 1,5 мільйона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс worldometers, який відстежує поширення хвороби.

За останніми даними, одужали від захворювання на коронавірус вже 1 508 424 жителі планети. Найбільше випадків одужання зафіксовано у Сполучених Штатах Америки (256 910), Іспанії (177 846), Німеччині (145 600), Італії (105 186) та Туреччині (92 691).

Зазначимо, що померли від коронавірусу вже 284 816 осіб, а загальна кількість випадків інфікування становить 4 220 901. Країнами-лідерами за кількістю випадків є США, Іспанія, Британія, Росія, Італія, Франція, Німеччина та Бразилія.

Нагадаємо, 9 травня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 4 мільйони. Найбільше випадків було зареєстровано у США - 1 327 420, далі йшли Іспанія та Італія.

Також РБК-Україна писало, що Російська Федерація вийшла на третє місце за кількістю випадків інфікування коронавірусом. Станом на сьогодні в Росії офіційно підтверджено 221 344 випадків зараження коронавірусом.