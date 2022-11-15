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На северной границе Украины СБУ задержала российского шпиона

Новина українською →
Украина, Вторник 15 ноября 2022 18:10
На северной границе Украины СБУ задержала российского шпиона Фото: СБУ задержала российского шпиона на северной границе Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

Служба безопасности Украины задержала российского шпиона - агента ФСБ во время контрдиверсионных мероприятий в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Службы безопасности Украины.

Агент ФСБ разведывал позиции Сил обороны вблизи северной границы Украины. Он тайно собирал информацию о местах дислокации и перемещения украинских войск в приграничных районах области. Как выяснилось, его в первую очередь интересовали данные по количеству личного состава, военной техники и имеющемуся вооружению Сил обороны вблизи украинской государственной границы.

"Задержанным оказался гражданин РФ, уже несколько лет проживавший в одном из приграничных поселков Черниговской области и занимавшийся пассажирскими перевозками. Кроме этого, он периодически ездил в Россию, где посещал своих родственников и решал личные вопросы. Таким образом он попал в поле зрения спецслужб страны-агрессора", - сообщает СБУ.

Именно тогда, во время одной из поездок, предатель и был завербован агентами ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности на севере Украины. Вражеский агент получил оперативный псевдоним и подробные инструкции по сбору и способам передачи секретных сведений. Для коммуникации с оккупантами применялись анонимные мессенджеры.

"Сотрудники СБУ сорвали планы рашистов и задержали их приспешника на попытке передачи закрытой информации в РФ. У злоумышленника обнаружен мобильный телефон с доказательствами "переписки" с представителем российской спецслужбы", - сообщает СБУ.

Следователи СБУ объявили задержанному о подозрении в совершении указанного преступления. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Недавно сотрудники Службы безопасности Украины во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах на востоке Украины также разоблачили еще двух пособниц оккупантов, которые "сдавали" захватчикам украинских патриотов.

Напомним, ранее россиянин, готовивший госпереворот в Украине, получил подозрение. Он сотрудничал с нардепом-предателем Виктором Медведчуком.

Кроме того, правоохранители обнаружили жителя Закарпатья, который прославлял оккупантов и отрицал вооруженную агрессию против Украины.

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Служба безопасности Украины
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