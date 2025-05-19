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Воевали за РФ добровольно: трое предателей получили по 15 лет тюрьмы

Понедельник 19 мая 2025 17:34
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Воевали за РФ добровольно: трое предателей получили по 15 лет тюрьмы Иллюстративное фото: украинцы, которые воевали на стороне РФ, получили тюремный срок (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Трое жителей временно оккупированной части Донецкой области добровольно воевали на стороне России. Суд назначил им тюремный срок за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как отметили в СБУ, украинские воины взяли в плен предателей - единственных выживших во время боев на Покровском и Новопавловском направлениях в 2024 году.

"Суд назначил предателям 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - уточнили правоохранители.

В результате расследования установлено, что осужденные проживали на территории временно оккупированной части Донецкой области. В начале 2022 года они добровольно присоединились к формированиям Южного военного округа РФ.

Двое предателей вступили в 91-й стрелковый полк. Одного из "мобилизованных" после короткой подготовки отправили в Херсонскую область дежурить на блокпостах и возводить фортификации. Позже ему приказали штурмовать поселки Старомлиновка и Никольское Донецкой области.

Второй "мобилизованный" помогал россиянам атаковать позиции украинских защитников под Константинополем и поселком Зеленовка в Волновахском и Покровском районах Донецкой области.

Третий фигурант вступил в ряды 5-й отдельной мотострелковой бригады РФ. Он охранял маршруты движения колонн военной техники оккупантов через мосты на левом берегу Херсонской области. Некоторое время спустя его отправили на штурмы на Покровском направлении. Предатель попал в плен после того, как украинские воины полностью уничтожили его подразделение.

Против Украины воевал сын замглавы ЦРУ

Напомним, несколько недель назад стало известно, что сын заместителя главы ЦРУ Майкл Глосс погиб на войне против Украины.

Вероятно, он был ликвидирован еще в апреле 2024 года.

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