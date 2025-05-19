Воювали за РФ добровільно: троє зрадників отримали по 15 років в'язниці

Троє жителів тимчасово окупованої частини Донецької області добровільно воювали на боці Росії. Суд призначив їм тюремний термін за держзраду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram .

Як зазначили в СБУ, українські воїни взяли в полон зрадників - єдиних тих, хто вижив під час боїв на Покровському та Новопавлівському напрямках у 2024 році.

"Суд призначив зрадникам 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - уточнили правоохоронці.

У результаті розслідування встановлено, що засуджені проживали на території тимчасово окупованої частини Донецької області. На початку 2022 року вони добровільно приєдналися до формувань Південного військового округу РФ.

Двоє зрадників вступили до 91-го стрілецького полку. Одного з "мобілізованих" після короткої підготовки відправили в Херсонську область чергувати на блокпостах і зводити фортифікації. Пізніше йому наказали штурмувати селища Старомлинівка і Микільське Донецької області.

Другий "мобілізований" допомагав росіянам атакувати позиції українських захисників під Костянтинополем і селищем Зеленівка у Волноваському та Покровському районах Донецької області.

Третій фігурант вступив до лав 5-ї окремої мотострілецької бригади РФ. Він охороняв маршрути руху колон військової техніки окупантів через мости на лівому березі Херсонської області. Через деякий час його відправили на штурми на Покровському напрямку. Зрадник потрапив у полон після того, як українські воїни повністю знищили його підрозділ.