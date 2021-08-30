ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ООН закликала талібів не заважати виїзду афганців та іноземців, Росія і Китай утрималися

Новость на русском →
Нью-Йорк, Понеділок 30 серпня 2021 22:34
ООН закликала талібів не заважати виїзду афганців та іноземців, Росія і Китай утрималися Фото: Радбез ООН закликав талібів не заважати виїзду з країни (wikimedia by IAEA Imagebank)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію із закликом до талібів не заважати жителям Афганістану та іноземцям покинути країну. Документ підтримали 13 з 15 постійних членів Радбезу. Росія і Китай утрималися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Радбезу ООН.

Згідно з резолюцією, проєкт якої підготувала Франція, таліби повинні забезпечити доступ до кількох пропускних пунктів виїзду або вильоту з Афганістану, включаючи Міжнародний аеропорт в Кабулі. Всім покидаючим країну повинна бути гарантована повна безпека.

Документ також передбачає активізацію зусиль з надання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 31 серпня міжнародний аеропорт Кабула перейде під контроль бойовиків руху "Талібан".

Відзначити, таліби відхилили пропозицію Великобританії і Франції про створення в Афганістані зони безпеки для місцевих жителів, які не встигли евакуюватися.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація Китай Афганистан
NEWS
На Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув військовий, ще один отримав поранення
На Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув військовий, ще один отримав поранення
DAILY
Ворота Чорного моря. Чому Україна готується воювати за острів Зміїний
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Ворота Чорного моря. Чому Україна готується воювати за острів Зміїний