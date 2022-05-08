Війська РФ випустили за добу 14 крилатих ракет по Одеській і Миколаївській областях, - ОК "Південь"

"Одещину сьогодні атаковано 10 крилатими ракетами. 4 - в області, 6 - по самій Одесі. Є влучання в приватне підприємство з виготовлення меблів, у житловому районі ударною хвилею та уламками понівечено багатоповерхові будинки поряд", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 2 ракети знову вдарили по раніше зруйнованій злітно-посадковій смузі та завдали нових пошкоджень приводу управління польотами Одеського аеропорту. В результаті цих атак постраждалих, на щастя, немає.

Російськими військами протягом доби було випущено по Миколаївській області 4 крилатих ракети, тричі був атакований реактивними системами залпового вогню "Смерч" Миколаїв і передмістя.

"Покриваючи вогнем об'єкти інфраструктури, ворог руйнує і житлові будинки, і малий бізнес, і культурну спадщину, і найцінніше - людські життя. На жаль, є постраждалі", - розповіли в ОК "Південь".