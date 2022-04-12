Війська РФ посилили позиції навколо окупованого Донецька, - WP

У Пентагоні США розповіли про ознаки, що свідчать про початок посилення і поповнення військами РФ своїх сил у східній частині на Донбасі. Зокрема, фіксується зміцнення військових позицій навколо окупованого Донецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За словами високопоставленого представника міністерства оборони США на умовах анонімності, РФ посилила позиції коло Донецька артилерійськими частинами.

Йдеться про конвой, який зараз просувається на південь від російського кордону. Він включає в себе командний елемент, батальйон підтримки, вертолітну підтримку і піхоту для забезпечення безпеки.

Представник Пентагону назвав це "явним доказом" того, що Кремль вже переслідує свою ціль по захопленню всієї території Донецької та Луганської областей після провалу спроби по взяттю Києва.

Також чиновник Міноборони США додав, що в останні дні Росія зосередила більшу частину своїх авіаударів на Донбасі.

У Пентагоні поки не мають інформації, коли Росія може почати новий наступ, але "є ознаки того, що вона готувалася до цього".

За даними американської розвідки, масивний російський військовий конвой прямував на південь у бік зайнятого окупантами Ізюма, який Росія може використовувати як плацдарм для штурму більших міст південніше.