Войска РФ усилили позиции вокруг оккупированного Донецка, - WP

В Пентагоне США рассказали о признаках, свидетельствующих о начале усиления и пополнения войсками РФ своих сил в восточной части на Донбассе. В частности, фиксируется укрепление военных позиций вокруг оккупированного Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США на условиях анонимности, РФ усилила позиции вокруг Донецка артиллерийскими частями.

Речь идет о конвое, который сейчас продвигается на юг от российской границы. Он включает в себя командный элемент, батальон поддержки, вертолетную поддержку и пехоту для обеспечения безопасности.

Представитель Пентагона назвал это "явным доказательством" того, что Кремль уже преследует свою цель по захвату всей территории Донецкой и Луганской областей после провала попытки по взятию Киева.

Также чиновник Минобороны США добавил, что в последние дни Россия сосредоточила большую часть своих авиаударов на Донбассе.

В Пентагоне пока не располагают информацией, когда Россия может начать новое наступление, но "есть признаки того, что она готовилась к этому".

По данным американской разведки, массивный российский военный конвой направлялся на юг в сторону занятого оккупантами Изюма, который Россия может использовать в качестве плацдарма для штурма более крупных городов южнее.