Сумську та Чернігівську область знову обстріляли з території Росії
Увечері 10 травня російські війська обстріляли межують з Росією райони Сумської та Чернігівської області. Противник використовував авіацію і міномети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.
У Сумській області близько 19:00 російські літаки завдали ракетного удару по прикордонних територіях Шосткинського району.
Крім того, ввечері 10 травня з боку російського села Нові Юрковичі було відкрито мінометний вогонь по території Городнянського району Чернігівської області. Противник зробив два постріли.
"Наслідки обстрілів з'ясовуються", - додали в Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, прикордонні райони України періодично піддаються обстрілу з території Росії. Сьогодні голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про декілька вибухів на території області.
Зазначимо, 8 травня З російської території з реактивних систем залпового вогню і мінометів обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.
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