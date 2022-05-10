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Сумську та Чернігівську область знову обстріляли з території Росії

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Київ, Вівторок 10 травня 2022 21:55
Сумську та Чернігівську область знову обстріляли з території Росії Фото: Сумську та Чернігівську область в черговий раз обстріляли з території Росії (t.me/DPSUkr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Увечері 10 травня російські війська обстріляли межують з Росією райони Сумської та Чернігівської області. Противник використовував авіацію і міномети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби України.

У Сумській області близько 19:00 російські літаки завдали ракетного удару по прикордонних територіях Шосткинського району.

Крім того, ввечері 10 травня з боку російського села Нові Юрковичі було відкрито мінометний вогонь по території Городнянського району Чернігівської області. Противник зробив два постріли.

"Наслідки обстрілів з'ясовуються", - додали в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, прикордонні райони України періодично піддаються обстрілу з території Росії. Сьогодні голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про декілька вибухів на території області.

Зазначимо, 8 травня З російської території з реактивних систем залпового вогню і мінометів обстріляли прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

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