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Росія обстріляла Чернігівську область з мінометів

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Чернігівська область, Середа 11 травня 2022 09:34
Росія обстріляла Чернігівську область з мінометів Фото: Росія обстріляла Чернігівську область з мінометів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 11 травня російські війська обстріляли Чернігівську область з мінометів. Ворог здійснив атаку з території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА Вячеслава Чауа в Telegram.

"Буквально годину тому, о 6 ранку здійснено черговий мінометний обстріл нашої території з території москальської мразоти. Ворог постійно це робить. Тому у мене велике прохання, особливо до мешканців прикордонних районів області, будьте, будь ласка, обережні", - написав Чаус.

Своєю чергою він також закликав всіх жителів області, випадку повітряної тривоги - негайно ховатися в укриття.

Нагадаємо, що прикордонні райони Чернігівської, а також Сумської області часто піддаються обстрілам окупантів.

Так, увечері 10 травня російські війська обстріляли межуючі з РФ райони Сумської та Чернігівської області. Противник використовував авіацію і міномети.

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Черниговская область Війна Росії проти України
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