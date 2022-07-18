Війська РФ проводять агресивні перевірки маріупольців, - радник мера

Російські військові посилили перевірки і фільтрацію жителів Маріуполя. Є випадки затримання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенко.
"Прямо зараз в районі вулиці Межова Лівобережного району окупанти проводять агресивну перевірку документів і фільтраційні заходи. Повідомте близьким по можливості обходити і без необхідності не виходити на вулицю", - підкреслив Андрющенко.
Також він додав, що вчора в районі парку Гурова окупанти затримали і відвезли в невідомому напрямку 22-річну дівчину за синьо-жовті стрічки у волоссі. Рідним не вдається встановити її місцезнаходження.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові отримали наказ від кремлівських кураторів провести "приховану мобілізацію" українців у Маріуполі.
Також ми писали, що основна частина жителів Приморського району і не тільки знову залишилася без водопостачання.
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