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Війська РФ проводять агресивні перевірки маріупольців, - радник мера

Фото: війська РФ проводять агресивні перевірки маріупольців (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські військові посилили перевірки і фільтрацію жителів Маріуполя. Є випадки затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенко.

"Прямо зараз в районі вулиці Межова Лівобережного району окупанти проводять агресивну перевірку документів і фільтраційні заходи. Повідомте близьким по можливості обходити і без необхідності не виходити на вулицю", - підкреслив Андрющенко.

Також він додав, що вчора в районі парку Гурова окупанти затримали і відвезли в невідомому напрямку 22-річну дівчину за синьо-жовті стрічки у волоссі. Рідним не вдається встановити її місцезнаходження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові отримали наказ від кремлівських кураторів провести "приховану мобілізацію" українців у Маріуполі.

Також ми писали, що основна частина жителів Приморського району і не тільки знову залишилася без водопостачання.

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МаріупольВійська РФВійна Росії проти України