Войска РФ проводят агрессивные проверки мариупольцев, - советник мэра

Российские военные усилили проверки и фильтрацию жителей Мариуполя. Есть случаи задержания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Прямо сейчас в районе улицы Межевая Левобережного района оккупанты проводят агрессивную проверку документов и фильтрационные мероприятия. Сообщите близким по возможности обходить и без необходимости не выходить на улицу", - подчеркнул Андрющенко.
Также он добавил, что вчера в районе парка Гурова оккупанты задержали и увезли в неизвестном направлении 22-летнюю девушку за сине-желтые ленты в волосах. Родным не удается установить ее местоположение.
Напомним, ранее стало известно, что российские военные получили приказ от кремлевских кураторов провести "скрытую мобилизацию" украинцев в Мариуполе.
Также мы писали, что основная часть жителей Приморского района и не только снова осталась без водоснабжения.
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