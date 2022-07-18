Войска РФ проводят агрессивные проверки мариупольцев, - советник мэра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко .

"Прямо сейчас в районе улицы Межевая Левобережного района оккупанты проводят агрессивную проверку документов и фильтрационные мероприятия. Сообщите близким по возможности обходить и без необходимости не выходить на улицу", - подчеркнул Андрющенко.

Также он добавил, что вчера в районе парка Гурова оккупанты задержали и увезли в неизвестном направлении 22-летнюю девушку за сине-желтые ленты в волосах. Родным не удается установить ее местоположение.