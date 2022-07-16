Частина Маріуполя залишилася без води: окупанти "погралися" з електрикою

Фото: більша частина Маріуполя знову без води (Getty Images)

Основна частина мешканців Приморського району і не тільки знов залишилась без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.