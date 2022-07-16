ru ua
Сб, 16 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Частина Маріуполя залишилася без води: окупанти "погралися" з електрикою

Новость на русском →
Маріуполь, Субота 16 липня 2022 17:17
Частина Маріуполя залишилася без води: окупанти "погралися" з електрикою Фото: більша частина Маріуполя знову без води (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Основна частина мешканців Приморського району і не тільки знов залишилась без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Основна частина Приморського району знов без водопостачання. І не лише", - написав він.

За словами Андрющенка, річ у тому, що окупанти залишили насосні станції без електропостачання.

"Чому? Просто "спеціалісти" знов догралися з електрикою і тепер насосні знов обесточені. Правда, про це не скажуть в новинах про "життя повертається", - констатував він.

Як повідомлялося, окупанти змушують мешканців Маріуполя працювати за воду. Питної води у місті катастрофічно не вистачає.

Також мешканці Маріуполя утворюють величезні черги за питною водою.

До цього російські окупанти у Маріуполі намагались відновити електропостачання. Але через короткі замикання масово горіли квартири.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
NEWS
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
Резніков вважає реальним закінчення війни до кінця року: що для цього потрібно
DAILY
Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Генерал армії США Марк Арнольд: Україна може перемогти Росію протягом року