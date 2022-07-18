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Окупанти проводять "приховану мобілізацію" українців у Маріуполі, - міськрада

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Понеділок 18 липня 2022 13:58
Окупанти проводять "приховану мобілізацію" українців у Маріуполі, - міськрада Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові отримали наказ від кремлівських кураторів провести "приховану мобілізацію" українців у Маріуполі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

Як відзначають у міській раді, в "ДНР" обурені тим, що маріупольці не хочуть йти добровільно воювати проти свого народу й захищати "молоду республіку".

Водночас Росія готує й "відкриту мобілізацію" в середині вересня після проведення фейкового "референдуму" у місті. Планують "мобілізувати" :

  • студентів;
  • некваліфікованих робочих комбінату;
  • правоохоронців;
  • звільнених з пунктів фільтрації.

"Приховану мобілізацію вже проводять через оголошення вакансій, як це робили у Донецьку. Вже начебто шукають "працівників" для МЧС та Приазовської колонії", - пише пресслужба.

Міський голова Вадим Бойченко закликає маріупольців уникати працевлаштування там, звідкіля їх можуть кинути на "фронт" помирати.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що жителі тимчасово окупованого Маріуполя продовжують самостійно виїжджати з міста. Щодня його покидають до 100 осіб.

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