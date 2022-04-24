ЗСУ успішно відбивають російський наступ на Донбасі, - британська розвідка

Цього тижня Україна відбила численні атаки Росії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Низький моральний дух агресора знижує ефективність наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

"Попри те, що Росія домоглася деяких територіальних успіхів, український опір був сильним у всіх напрямках і завдав російським силам значної шкоди", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Британії, "низький моральний дух росіян і обмежений час для відновлення, переоснащення і реорганізації сил після попередніх наступів, ймовірно, знижують бойову ефективність Росії".

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти активізували наступальні та штурмові дії на Сєвєродонецькому, Курахівському та Попаснянському напрямках. Тривають бої в районах населених пунктів Зарічне, Рубіжне та Попасна. На Сєвєродонецькому напрямку ворог навів понтонні переправи через річку Красна. На Авдіївському напрямку нарощує систему протиповітряної оборони.