Війська РФ обстріляли Херсонську область: є загиблий і поранені

У Херсонській області в результаті російського обстрілу у вівторок, 3 травня, населених пунктів Кочубеївської громади загинула одна людина, ще чотири отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оголошення Кочубеївської сільської територіальної громади у Facebook .

"Бережіть себе і своїх рідних! Не нехтуйте можливістю евакуюватися в безпечне місце!"- закликали місцевих жителів, та нагадали, що ворог продовжує обстріли населених пунктів Херсонської області.

У громаді додали, що інформація, наскільки серйозні поранення отримали жителі, зараз уточнюється.

"В результаті вечірнього обстрілу територій населених пунктів громади маємо чотирьох поранених осіб та одна людина нажаль загинула", - йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що 3 травня війська РФ завдали серію ракетних ударів по Україні. Окупанти обстріляли території Львівської, Закарпатської, Вінницької, Кіровоградської, Дніпропетровської та інших областей.

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