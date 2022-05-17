Війська РФ почали укріплення другої лінії оборони в Запорізькій області, - Генштаб
Солдати російської армії почали укріплювати оборонні позиції на Запорізькому напрямку. Ворог посилює другу лінію оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Одночасно окупанти здійснюють інженерне обладнання другої лінії оборони", - сказано у повідомленні Генштабу.
При цьому додається, що у Запорізькій області ворог обстріляв українських військових із застосуванням ствольної артилерії та мінометів. Це було зроблено з метою сковування наших військ.
Нагадаємо, 16 травня у Запорізькій області окупанти обстріляли мирну інфраструктуру в районах населених пунктів Времівка, Новосілка, Мала Токмачка та Новоандріївка. При цьому зусилля ворожої авіації зосереджені на ураженні промислових і цивільних об'єктів.
Також ми писали, що окупаційна влада готує в Енергодарі так званий "референдум" про приєднання до Росії. Таким способом загарбники хочуть знищити енергосистему України.
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