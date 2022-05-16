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Окупаційна влада готує в Енергодарі "референдум" щодо приєднання до Росії

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Запоріжжя, Понеділок 16 травня 2022 23:10
Окупаційна влада готує в Енергодарі "референдум" щодо приєднання до Росії Фото: окупанти готують "референдум" в Енергодарі (en.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Окупаційна влада готує в Енергодарі так званий "референдум" про приєднання до Росії. Таким способом загарбники хочуть знищити енергосистему України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

"Окупанти отримали вказівку готувати Енергодар до так званого "референдуму", - йдеться в повідомленні ОВА.

За допомогою "референдуму" росіяни хочуть створити інформаційну картинку, що нібито жителі міста виступили за приєднання до Росії. Після "волевиявлення" окупанти планують включити Запорізьку АЕС до складу холдингу "Росатом" і таким способом знищити енергетичну систему України.

Крім того, сьогодні в Енергодарі російські військові обходили квартири місцевих жителів і затримували чоловіків. Їх зв'язували і відвезли в невідомому напрямку. На цей момент відомо про шість викрадених українців.

Також повідомляється, що російські військові риють окопи навколо міста і зводять фортифікаційні укріплення.

Нагадаємо, Енергодар російські війська захопили на початку березня. При цьому окупанти обстріляли перший енергоблок Запорізької АЕС.

Зазначимо, російські загарбники на окупованих територіях ведуть підготовку з проведення "референдумів" як щодо приєднання до Росії, так і створення "народних республік". Наприклад, Херсонську область Москва хоче шляхом "волевиявлення" включити в "кримський федеральний округ".

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