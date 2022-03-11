Війська РФ все ще не готові до штурму Києва, - Дуда

"Згідно з (заявою) Зеленського, війська РФ все ще не готові штурмувати Київ. Вони намагаються зломити Захисників, бомблячи житлові будинки та лікарні. Завтра буде зроблена ще одна спроба евакуації мирних жителів з Маріуполя", - йдеться в публікації.

Також Дуда додав, що російські війська ведуть безперервний обстріл.

"Боже, бережи Україну!" - пише президент Польщі.

З Дудою також 10 березня зустрівся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який повертався з Туреччини після переговорів з главою МЗС РФ Лавровим.

Чиновник у своєму Twitter розповів, що подякував польському президенту за підтримку нашої країни, а також обговорив питання зміцнення обороноздатності.

"Повертаючись до України з Туреччини та в розвиток діалогу України і Польщі, у Варшаві мене прийняв президент Анджей Дуда. Я висловив вдячність за посилення військової, фінансової, гуманітарної допомоги Україні. Предметно обговорили захист України та просування нашого членства в ЄС", - написав Кулеба.