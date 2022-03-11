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Войска РФ все еще не готовы к штурму Киева, - Дуда

Автор: Владимир Костырин

Президент Польши Анджей Дуда высказался о безуспешных планах российских оккупантов захватить Киев, и отметил со ссылкой на главу Украинского государства Владимира Зеленского, что войска РФ до сих пор не готовы к штурму столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter польского президента.

"Согласно с (заявлением) Зеленского, войска РФ все еще не готовы штурмовать Киев. Они пытаются сломить Защитников, бомбя жилые дома и больницы. Завтра будет предпринята еще одна попытка эвакуации мирных жителей из Мариуполя", - говорится в публикации.

Также Дуда добавил, что российские войска ведут непрерывный обстрел.

"Боже, храни Украину!" - пишет президент Польши.

С Дудой также 10 марта встретился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который возвращался из Турции после переговоров с главой МИД РФ Лавровым.

Чиновник в своем Twitter рассказал, что поблагодарил польского президента за поддержку нашей страны, а также обсудил вопросы укрепления обороноспособности.

"Возвращаясь в Украину из Турции и в развитие диалога лидеров Украины и Польши, в Варшаве меня принял президент Анджей Дуда. Я выразил благодарность за усиление военной, финансовой, гуманитарной помощи Украине. Предметно обсудили защиту Украины и продвижение членства в ЕС", - написал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Польша выступила за введение новых санкций против РФ за ее вторжение в Украину.

Напомним, 10 марта в турецкой Анталье Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров провели переговоры.

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ПольшаДмитрий КулебаАнджей ДудаВойна России против Украины