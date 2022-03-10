ru ua
Чт, 10 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Польща виступила за введення нових санкцій проти РФ: вони працюють, але треба ще

Новость на русском →
Варшава, Четвер 10 березня 2022 14:31
Польща виступила за введення нових санкцій проти РФ: вони працюють, але треба ще Фото: президент Польщі Анджей Дуда (president.pl)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Польщі Анджей Дуда виступив за введення нових санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну. Заявивши, що введені раніше обмеження працюють, але їх не достатньо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wydarzenia.

"Санкції працюють, їх потрібно вводити ще, щоб послабити Росію. Немає сумніву, разом зі США та іншими союзниками по НАТО та з усім вільним і чесним світом ми стоїмо на боці України. Ми зробимо все, щоб захистити Україну", - зазначив Дуда.

Зазначимо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у відповідь сотні компаній і брендів вже пішли або заявили про намір піти з російського ринку, західні країни ввели жорсткі санкції проти держбанків та держкомпаній, рубль вже обвалився, а Центробанк встановив масу обмежень на валютному ринку.

Нагадаємо, сьогодні Великобританія ввела санкції проти семи російських олігархів через війну Росії проти України. Під обмеження потрапили Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Ігор Сечін та інші близькі до президента Росії Володимира Путіна олігархи.

При цьому сьогодні глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що країна зробить усе, щоб її економіка не залежала від Заходу, щоб "ніякий дядько Сем" не міг приймати рішення.

Зазначимо, війна Росії проти України триває 15 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Санкції проти Росії Війна Росії проти України
NEWS
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
DAILY
Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України