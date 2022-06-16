Війська РФ на Донбасі діють сильно недоукомплектованими групами, - британська розвідка

Бойові сили Росії на Донбасі діють все більш роз'єднаними і сильно недоукомплектованими угрупованнями. Деякі російські батальйонні тактичні групи, зазвичай налічують від 600 до 800 чоловік, змогли зібрати всього 30 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter .

У відомстві додали, що ЗСУ та російської армії, які воюють в оспорюваних містах, бойові дії на лінії фронту, ймовірно, все більше зводяться до невеликих груп військ, що діють, як правило, в пішому порядку.

"Деякі сильні сторони Росії, такі як перевага в кількості танків, стають менш значущими в таких умовах. Ймовірно, це сприяє збереженню повільних темпів просування", - йдеться в повідомленні.

При цьому в британській розвідці припустили, що всі основні мости через річку Сіверський Донець, які пов'язують місто Сєвєродонецьк з утримуваною Україною територією, зруйновані.

"Україні, ймовірно, вдалося вивести значну частину своїх бойових підрозділів, які спочатку утримували місто. Ситуація залишається вкрай складною для українських військ і цивільного населення, що залишилися на схід від річки", - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що російським окупантам тепер швидше за все доведеться або організувати спірну переправу через річку, або наступати на своїх застопорених флангах, щоб перетворити тактичний виграш в оперативну перевагу.