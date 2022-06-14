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Триматися на Донбасі життєво необхідно. Зеленський назвав причину

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Київ, Вівторок 14 червня 2022 22:33
Триматися на Донбасі життєво необхідно. Зеленський назвав причину Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Українській армії життєво необхідно триматися на Донбасі, оскільки від цього залежить, хто буде домінувати на полі бою найближчими тижнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося... Втрати, на жаль, болючі, але треба триматися. Триматися саме там на Донбасі - життєво необхідно. Чим більше втрат несе ворог саме там, тим менше сил у нього буде, щоб продовжувати агресію", - зазначив він.

За його словами, саме тому Донбаський напрямок - ключовий для визначення того, хто буде домінувати в найближчі тижні.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, від чого залежить поворотний момент у війні проти Росії. Зокрема, від темпів і обсягів поставок західних озброєнь.

При цьому він виключив можливість застосування цих важких озброєнь по території РФ.

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