Триматися на Донбасі життєво необхідно. Зеленський назвав причину
Українській армії життєво необхідно триматися на Донбасі, оскільки від цього залежить, хто буде домінувати на полі бою найближчими тижнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
"За минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося... Втрати, на жаль, болючі, але треба триматися. Триматися саме там на Донбасі - життєво необхідно. Чим більше втрат несе ворог саме там, тим менше сил у нього буде, щоб продовжувати агресію", - зазначив він.
За його словами, саме тому Донбаський напрямок - ключовий для визначення того, хто буде домінувати в найближчі тижні.
Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, від чого залежить поворотний момент у війні проти Росії. Зокрема, від темпів і обсягів поставок західних озброєнь.
При цьому він виключив можливість застосування цих важких озброєнь по території РФ.
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