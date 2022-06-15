Стає важче. ЗСУ стримують росіян одразу із трьох боків у Луганській області, - ОВА

Українські військові стримують ворога одразу із трьох боків, хоч і стає важче. Боронять Сєвєродонецьк та не дозволяють просунутися до Лисичанська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, бої тривають у Сєвєродонецьку, Тошківці та в районі Врубівки, багато поранених в Лисичанську.

"За останні два дні тільки до лікарень інших регіонів країни госпіталізовано шістьох жителів Лисичанська, а також двох осіб із Золотого...Тим не менш, росіяни близько, від чого страждає населення і руйнуються будинки", - пише Гайдай.

Так, окупанти обстріляли споруди поблизу колишньої заводу "Донсода" і декілька будинків поблизу. Аналогічна ситуація і в районі "Склозаводу".

"Щонайменше вісім будинків постраждали 14 червня в цьому місті. 14 будинків зруйновано в Гірському. У Сєвєродонецьку ворог вкотре поцілив по "Азоту". Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Знищуються багатоповерхівки, розташовані ближче до хімічного гіганта. Противник слабкіший у вуличних боях, тому відкриває вогонь з артилерії, через що руйнуються наші домівки", - пояснює Гайдай.

Він також повідомив, що є серйозні пошкодження у навколишніх селах.

"Те, що вдалося зафіксувати протягом минулої доби, - зруйновані шість будинків в Нирковому, чотири - в Миколаївці, три - у Вікторівці. Авіаудари нанесені по Білій Горі, Устинівці та Метьолкіному", - вказує голова ОВА.

Також із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне, Біла Гора, Миколаївка, Врубівка.

При цьому російська армія мала невдалий наступ поблизу Миколаївки та Золотого-3.

Нагадаємо, за даними Генштабу, в районі Бахмута ворог вів артобстріли позицій ЗСУ в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська.

Додамо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українській армії життєво необхідно триматися на Донбасі, оскільки від цього залежить, хто буде домінувати на полі бою в найближчі тижні.

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