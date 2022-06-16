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Войска РФ на Донбассе действуют сильно недоукомплектованными группами, - британская разведка

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Северодонецк, Четверг 16 июня 2022 09:10
Войска РФ на Донбассе действуют сильно недоукомплектованными группами, - британская разведка Фото: Войска РФ на Донбассе действуют сильно недоукомплектованными группами (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Боевые силы России на Донбассе действуют все более разобщенными и сильно недоукомплектованными группировками. Некоторые российские батальонные тактические группы, обычно насчитывающие от 600 до 800 человек, смогли собрать всего 30 солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве добавили, что ВСУ и российской армии, воюющих в оспариваемых городах, боевые действия на линии фронта, вероятно, все больше сводятся к небольшим группам войск, действующих, как правило, в пешем порядке.

"Некоторые сильные стороны России, такие как преимущество в количестве танков, становятся менее значимыми в таких условиях. Вероятно, это способствует сохранению медленных темпов продвижения", - говорится в сообщении.

При этом в британской разведке предположили, что все основные мосты через реку Северский Донец, которые связывают город Северодонецк с удерживаемой Украиной территорией, разрушены.

"Украине, вероятно, удалось вывести значительную часть своих боевых подразделений, которые первоначально удерживали город. Ситуация остается крайне сложной для украинских войск и гражданского населения, оставшихся к востоку от реки", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что российским оккупантам теперь скорее всего придется либо организовать спорную переправу через реку, либо наступать на своих застопорившихся флангах, чтобы превратить тактический выигрыш в оперативное преимущество.

Напомним, по словам главы Луганской ОВА, ситуация в регионе становится все тяжелее. Украинские защитники сдерживают врага сразу с трех сторон.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинской армии жизненно необходимо держаться на Донбассе, поскольку от этого зависит, кто будет доминировать на поле боя в ближайшие недели.

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