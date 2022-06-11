Армія РФ обстріляла кілька громад Сумської області з артилерії: одна людина загинула

Весь дель російські окупанти обстрілюють громади Сумської області зі ствольної артилерії і мінометів. Так, вранці по території Есманської громади з території Росії ворог відкрив вогонь з мінометів, 10 прильотів. Руйнувань і жертв немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВК Дмитра Живицького.

Близько 13 години по території Краснопільської громади ворог почав артобстріл з важкої артилерії. В результаті ударів від отриманих при обстрілі поранень одна людина померла. Також увечері зафіксовано 18 ударів по Великописарівській громаді. Руйнувань і жертв не зафіксовано.