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Уряд Асада і повстанці домовилися про припинення вогню на півдні Сирії

НовиниНадзвичайні події    07.07.2018 - 03:33
Фото: Сирія (flickr.com/Sulafa Khalil)
Фото: Сирія (flickr.com/Sulafa Khalil)

Дамаск візьме під контроль всі спостережні пункти уздовж сирійсько-йорданського кордону

У Сирії уряд президента Башара Асада і повстанці в місті Босра досягли угоди про набуття чинності режимом припинення вогню на півдні країни. Про це повідомило сирійське державне агентство SANA.

За даними агентства, згідно з домовленостями, повстанські сили повинні передати важкі озброєння і зброю середньої дальності урядовій армії.

Також домовилися про оформлення правового статусу учасників бойових дій, які захочуть залишитися в регіоні, і тих, хто відмовиться з сім'ями переїхати в Ідліб (адміністративний центр на північному заході Сирії).

За угодою, Дамаск візьме під контроль всі спостережні пункти уздовж сирійсько-йорданського кордону, а внутрішньо переміщені особи в регіоні зможуть повернутися до місць свого проживання.

Нагадаємо, 4 липня в Сирії відбувся новий раунд переговорів між повстанцями та представниками російської армії про укладення мирної угоди на півдні країни.

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Теги публікації: перемирие, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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