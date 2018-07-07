Уряд Асада і повстанці домовилися про припинення вогню на півдні Сирії

Дамаск візьме під контроль всі спостережні пункти уздовж сирійсько-йорданського кордону

У Сирії уряд президента Башара Асада і повстанці в місті Босра досягли угоди про набуття чинності режимом припинення вогню на півдні країни. Про це повідомило сирійське державне агентство SANA.

За даними агентства, згідно з домовленостями, повстанські сили повинні передати важкі озброєння і зброю середньої дальності урядовій армії.

Також домовилися про оформлення правового статусу учасників бойових дій, які захочуть залишитися в регіоні, і тих, хто відмовиться з сім'ями переїхати в Ідліб (адміністративний центр на північному заході Сирії).

За угодою, Дамаск візьме під контроль всі спостережні пункти уздовж сирійсько-йорданського кордону, а внутрішньо переміщені особи в регіоні зможуть повернутися до місць свого проживання.

Нагадаємо, 4 липня в Сирії відбувся новий раунд переговорів між повстанцями та представниками російської армії про укладення мирної угоди на півдні країни.