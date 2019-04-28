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У Сирії в результаті авіаударів загинули цивільні

Новини » Надзвичайні події    28.04.2019 - 07:58
У Сирії в результаті авіаударів загинули цивільні
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Авіаудари сталися у провінції Ідліб та Хама

Російські літаки здійснили авіаудари по населеним пунктам у сирійських провінціях Ідліб та Хама, в результаті чого загинули цивільні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.

Як повідомили джерела в Управлінні цивільної оборони Сирії, повітряно-космічні сили Росії здійснили авіаудари по селам Кевкебе і Ель-Факі на півдні провінції Ідліб та поселенню Амкийя на заході провінції Хама.

В результаті авіаударів загинули щонайменше 5 цивільних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху в сирійському місті Ракка загинули щонайменше 13 осіб.  Від вибуху загинули чотири бійці Сирійських демократичних сил, підтримуваних США, і четверо мирних жителів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Демократичні сили Сирії звільнили 283 особи, які підозрювалися в причетності до терористичного угрупування "Ісламська держава". Ув'язнених бойовиків звільнили в декількох північних районах Сирії, зокрема в місті Ракка, яке було де-факто столицею "Ісламської держави" в країні.

Крім того, у Сирії урядові війська Башара Асада і підтримувані Іраном терористичні угруповання скоїли артилерійський обстріл населених пунктів у зоні деескалації провінції Ідліб, що призвів до загибелі 3 людей, ще 16 отримали поранення.

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